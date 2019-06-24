Мощное землетрясение затронуло Австралию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. У северного побережья Австралии произошло мощное землетрясение, вызвавшее эвакуацию в городе Дарвин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail Online.
В понедельник в отдаленном индонезийском районе в море Банда произошло землетрясение силой 7,2 балла.
Жители Дарвина, которые почувствовали подземные толчки, сообщили, что они длились более двух минут.
Некоторые здания и школы были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
В результате землетрясения никто не пострадал.
По данным бюро метеорологии, угрозы цунами нет.
Землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали и в столице Восточного Тимора Дили.
Землетрясение, первоначально зарегистрированное как имеющее магнитуду 7,2, произошло в море на глубине 220 км.
Напомним, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1.