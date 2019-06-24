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Мощное землетрясение затронуло Австралию

Киев • УНН

 • 12457 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. У северного побережья Австралии произошло мощное землетрясение, вызвавшее эвакуацию в городе Дарвин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail Online.

Мощное землетрясение затронуло Австралию

В понедельник в отдаленном индонезийском районе в море Банда произошло землетрясение силой 7,2 балла.

Жители Дарвина, которые почувствовали подземные толчки, сообщили, что они длились более двух минут.

Некоторые здания и школы были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

В результате землетрясения никто не пострадал.

По данным бюро метеорологии, угрозы цунами нет.

Землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали и в столице Восточного Тимора Дили.

Землетрясение, первоначально зарегистрированное как имеющее магнитуду 7,2, произошло в море на глубине 220 км.

Напомним, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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