Потужний землетрус зачепив Австралію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Біля північного узбережжя Австралії стався потужний землетрус, що викликав евакуацію в місті Дарвін. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail Online.
У понеділок у віддаленому індонезійському районі в морі Банда стався землетрус силою 7,2 бала.
Жителі Дарвіна, які відчули підземні поштовхи, повідомили, що вони тривали більше ніж дві хвилини.
Деякі будівлі і школи були евакуйовані як запобіжний захід.
У результаті землетрусу ніхто не постраждав.
За даними бюро метеорології, загрози цунамі немає.
Землетрус також відчувався на індонезійському курортному острові Балі і в столиці Східного Тимору Ділі.
Землетрус, спочатку зареєстрований як такий, що мав магнітуду 7,2, стався у морі на глибині 220 км.
Нагадаємо, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,1.