Індонезійська авіакомпанія скасовує контракт на поставку 49 літаків Boeing 737 Max 8
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Флагманський авіаперевізник Індонезії - компанія Garuda Indonesia запросив анулювання замовлення на 49 літаків Boeing 737 Max 8, на суму 4,9 млрд доларів США, посилаючись на ризик втрати клієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на nbcnews.
Згідно з інформацією видання, це перша авіакомпанія, яка підтвердила намір виключити проблемну модель зі свого парку після двох катастрофічних аварій, в результаті яких загинуло 346 осіб.
Нагадаємо, авіакомпанія Garuda Indonesia в 2014 році уклала контракт вартістю 4,9 млрд доларів США на поставку 50 літаків Boeing 737 Max 8, але з тих пір отримала лише один.
Представник Garuda Indonesia Іхсан Розан заявив в п'ятницю, що 14 березня він направив лист в Boeing, щоб скасувати замовлення на решту 49 літаків. Це рішення було викликано побоюваннями, що бізнес постраждає через стурбованість клієнтів з приводу двох авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії.
"Представники Boeing відвідають Джакарту на наступному тижні для подальшого обговорення", - сказав Розан.
Варто відзначити, що ФБР приєдналося до кримінального розслідування процесу сертифікації літаків, а міністерство транспорту США також почало розслідування сертифікації літака Федеральною авіаційною адміністрацією.
Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня 2019 року, в результаті катастрофи загинуло 157 осіб. Ще одна катастрофа літака аналогічної моделі відбулася 29 жовтня в Індонезії, тоді загинуло 189 осіб.