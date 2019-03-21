ФБР приєднається до перевірки сертифікації Boeing 737 MAX 8
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США візьмуть участь у перевірці процедури сертифікації літаків моделі Boeing 737 MAX 8, один з яких розбився в Ефіопії. Про це повідомила в середу газета The Seattle Times з посиланням на джерела, передає УНН.
За їхніми даними, завдання сприяти апарату генерального інспектора міністерства транспорту США в проведенні такої перевірки покладено на підрозділ ФБР в Сіетлі (штат Вашингтон). Воно розташоване в безпосередній близькості від заводу Boeing в Рентоні, офісів цієї американської корпорації і відділення Федерального авіаційного управління (ФАУ). ФАУ відповідає за сертифікацію експлуатації повітряних суден на території Сполучених Штатів.
Нагадаємо, Міністр транспорту США Елейн Чао у вівторок направила запит генеральному інспектору свого відомства Калвіну Сковелу про проведення всеосяжної перевірки процедури сертифікації Boeing 737 MAX 8. Глава Мінтрансу розраховує на те, що генінспектор буде тримати її в курсі ходу перевірки на всіх її етапах.
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Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.