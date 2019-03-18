Мінтранс США почав перевірку сертифікації Boeing 737 MAX

За словами джерел видання в міністерстві, дані перевірки стосуються в першу чергу систем, що застосовуються для автоматичного визначення положення носа літака щодо лінії горизонту, а також корекції цього положення. Неполадки в її роботі могли бути однією з причин авіакатастрофи в Індонезії. У жовтні 2018 року в цій країні розбився Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air. Співробітники відомства також мають намір з’ясувати, чи могла некоректна робота даної системи бути причиною катастрофи літака тієї ж моделі в Ефіопії 10 березня.

Наглядові органи в структурі Мінтрансу вже зажадали від двох співробітників ФАУ зберегти всі комп’ютерні файли і документи, що стосуються сертифікації Boeing 737 MAX. У відомстві, зокрема, хочуть упевнитися, що всі технічні характеристики лайнера, особливо зазначена система, були проаналізовані фахівцями належним чином. Дану роботу раніше виконували, зокрема, співробітники підрозділу ФАУ в Сіетлі (штат Вашингтон).

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Як заявила в неділю міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, інформація, отримана з бортових самописців в Ефіопії Boeing 737 MAX 8, свідчить, що дана катастрофа схожа з катастрофою такого ж лайнера в Індонезії в 2018 році. Могес, слова якої також привела The Wall Street Journal, запевнила, що зазначені висновки підтвердили як ефіопські слідчі, так і американські.

Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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