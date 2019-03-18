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Мінтранс США почав перевірку сертифікації Boeing 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство транспорту США проводить перевірку, щоб встановити, чи не порушило американське Федеральне авіаційне управління (ФАУ) норми безпеки, коли дозволило польоти лайнерів Boeing 737 MAX. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.

Мінтранс США почав перевірку сертифікації Boeing 737 MAX

За словами джерел видання в міністерстві, дані перевірки стосуються в першу чергу систем, що застосовуються для автоматичного визначення положення носа літака щодо лінії горизонту, а також корекції цього положення. Неполадки в її роботі могли бути однією з причин авіакатастрофи в Індонезії. У жовтні 2018 року в цій країні розбився Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air. Співробітники відомства також мають намір з’ясувати, чи могла некоректна робота даної системи бути причиною катастрофи літака тієї ж моделі в Ефіопії 10 березня.

Наглядові органи в структурі Мінтрансу вже зажадали від двох співробітників ФАУ зберегти всі комп’ютерні файли і документи, що стосуються сертифікації Boeing 737 MAX. У відомстві, зокрема, хочуть упевнитися, що всі технічні характеристики лайнера, особливо зазначена система, були проаналізовані фахівцями належним чином. Дану роботу раніше виконували, зокрема, співробітники підрозділу ФАУ в Сіетлі (штат Вашингтон).

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Як заявила в неділю міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, інформація, отримана з бортових самописців в Ефіопії Boeing 737 MAX 8, свідчить, що дана катастрофа схожа з катастрофою такого ж лайнера в Індонезії в 2018 році. Могес, слова якої також привела The Wall Street Journal, запевнила, що зазначені висновки підтвердили як ефіопські слідчі, так і американські.

Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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