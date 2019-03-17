Франція передала Ефіопії дані бортових самописців Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Дані мовного самописця (CVR) і цифрового самописця параметрів польоту (FDR) Boeing 737 MAX 8, який розбився 10 березня, успішно вилучені та передані Ефіопії. Про це повідомило в неділю французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), передає УНН.
“Технічні роботи по CVR і FDR закінчені”, — йдеться в Twitter відомства.
“Дані мовного самописця і цифрового самописця параметрів польоту були успішно вилучені BEA і передані ефіопської команді слідчих”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер цифровий самописець параметрів польоту і мовний самописець були доставлені до Франції для проведення експертизи. За день до цього німецька Федеральна служба розслідування авіаційних подій відмовилася прийняти для вивчення чорні ящики лайнера, що розбився, пославшись на відсутність необхідних технічних можливостей.
Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.