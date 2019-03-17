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Франция передала Эфиопии данные бортовых самописцев Boeing

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Данные речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полета (FDR) Boeing 737 MAX 8, который разбился 10 марта, успешно изъяты и переданы Эфиопии. Об этом сообщил в воскресенье французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), передает УНН.

Франция передала Эфиопии данные бортовых самописцев Boeing

“Технические работы по CVR и FDR закончены”, — говорится в Twitter ведомства.

“Данные речевого самописца и цифрового самописца параметров полета были успешно удалены BEA и переданы эфиопской команде следователей”, — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг цифровой самописец параметров полета и речевой самописец были доставлены во Францию для проведения экспертизы. За день до этого немецкая Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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