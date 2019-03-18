Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

По словам источников издания в министерстве, данные проверки касаются в первую очередь систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Неполадки в ее работе могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии. В октябре 2018 года в этой стране разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Сотрудники ведомства также намерены выяснить, могла ли некорректная работа данной системы быть причиной катастрофы самолета той же модели в Эфиопии 10 марта.

Надзорные органы в структуре Минтранса уже потребовали от двух сотрудников ФАУ сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX. В ведомстве, в частности, хотят удостовериться, что все технические характеристики лайнера, особенно указанная система, были проанализированы специалистами должным образом. Данную работу раньше выполняли, в частности, сотрудники подразделения ФАУ в Сиэтле (штат Вашингтон).

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Как заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могэс, информация, полученная из бортовых самописцев в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует, что данная катастрофа схожа с катастрофой такого же лайнера в Индонезии в 2018 году. Могэс, слова которой также привела The Wall Street Journal, заверила, что указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские.

Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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