Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство транспорта США проводит проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) нормы безопасности, когда позволило полеты лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По словам источников издания в министерстве, данные проверки касаются в первую очередь систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Неполадки в ее работе могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии. В октябре 2018 года в этой стране разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Сотрудники ведомства также намерены выяснить, могла ли некорректная работа данной системы быть причиной катастрофы самолета той же модели в Эфиопии 10 марта.
Надзорные органы в структуре Минтранса уже потребовали от двух сотрудников ФАУ сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX. В ведомстве, в частности, хотят удостовериться, что все технические характеристики лайнера, особенно указанная система, были проанализированы специалистами должным образом. Данную работу раньше выполняли, в частности, сотрудники подразделения ФАУ в Сиэтле (штат Вашингтон).
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Как заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могэс, информация, полученная из бортовых самописцев в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует, что данная катастрофа схожа с катастрофой такого же лайнера в Индонезии в 2018 году. Могэс, слова которой также привела The Wall Street Journal, заверила, что указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские.
Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.
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