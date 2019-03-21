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ФБР присоединится к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8

Киев • УНН

 • 7683 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США примут участие в проверке процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8, один из которых разбился в Эфиопии. Об этом сообщила в среду газета The Seattle Times со ссылкой на источники, передает УНН.

ФБР присоединится к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8

По их данным, задача способствовать аппарату генерального инспектора министерства транспорта США в проведении такой проверки возложена на подразделение ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон). Он расположен в непосредственной близости от завода Boeing в Рентоне, офисов этой американской корпорации и отделения Федерального авиационного управления (ФАУ). ФАУ отвечает за сертификацию эксплуатации воздушных судов на территории Соединенных Штатов.

Напомним, Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8 Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция передала Эфиопии данные бортовых самописцев Boeing

Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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