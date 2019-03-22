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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индонезийская авиакомпания отменяет контракт на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8

Киев • УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Флагманский авиаперевозчик Индонезии - компания Garuda Indonesia запросил аннулирование заказа на 49 самолетов Boeing 737 Max 8, на сумму 4,9 млрд долларов США, ссылаясь на риск потери клиентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на nbcnews. 

Индонезийская авиакомпания отменяет контракт на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8

Согласно информации издания, это первая авиакомпания, которая подтвердила намерение исключить проблемную модель из своего парка после двух катастрофических аварий, в результате которых погибло 346 человек.

Напомним, авиакомпания Garuda Indonesia в 2014 году заключила контракт стоимостью 4,9 млрд долларов США на поставку 50 самолетов Boeing 737 Max 8, но с тех пор получила лишь один.

Представитель Garuda Indonesia Ихсан Розан заявил в пятницу, что 14 марта он направил письмо в Boeing, чтобы отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов. Это решение было вызвано опасениями, что бизнес пострадает из-за обеспокоенности клиентов по поводу двух авиакастроф в Эфиопии и Индонезии. 

"Представители Boeing посетят Джакарту на следующей неделе для дальнейшего обсуждения", - сказал Розан.

Стоит отметить, что ФБР присоединилось к уголовному расследованию процесса сертификации самолетов, а министерство транспорта США также начало расследование сертификации самолета Федеральной авиационной администрацией. 

Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года, в результате катастрофы погибло 157 человек. Еще одна катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября в Индонезии, тогда погибло 189 человек.

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