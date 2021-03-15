Індонезія відкладає кампанію з вакцинації AstraZeneca: чекає позиції ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Індонезія відкладе введення вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти, пов'язані зі згортанням крові, у деяких реципієнтів в Європі. Країна буде чекати огляду від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомив у понеділок міністр охорони здоров'я Індонезії, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Для обережності, агентство з контролю за продуктами і ліками відклало впровадження AstraZeneca, оскільки воно очікує підтвердження від ВООЗ", - заявив міністр охорони здоров'я Буді Гунаді Садікін на парламентських слуханнях в понеділок.
Деталі
Повідомляється, що в цьому місяці Індонезія отримала 1,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca з ініціативи COVAX і планує отримати ще близько 10 мільйонів у наступні два місяці.
Рішення залишить Індонезію тільки з однією схваленою вакциною, розробленою китайським виробником Sinovac Biotech, для використання в загальнонаціональній кампанії по вакцинації.
Що було раніше
На сьогодні в цілому вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату в якості запобіжного заходу.
У самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.
Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються тільки в 0,8% випадків, важких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%.