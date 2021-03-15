Индонезия откладывает кампанию по вакцинаци AstraZeneca: ждет позиции ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Индонезия отложит введение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, связаных со свертываемостью крови, у некоторых реципиентов в Европе. Страна будет ждать обзора от Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Индонезии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
“Для осторожности, агентство по контролю за продуктами и лекарствами отложило внедрение AstraZeneca, поскольку оно ожидает подтверждения от ВОЗ”, — заявил министр здравоохранения Буди Гунади Садикин на парламентских слушаниях в понедельник.
Детали
Сообщается, что в этом месяце Индонезия получила 1,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca по инициативе COVAX и планирует получить еще около 10 миллионов в следующие два месяца.
Решение оставит Индонезию только с одной одобренной вакциной, разработанной китайским производителем Sinovac Biotech, для использования в общенациональной кампании по вакцинации.
Что было ранее
На сегодня в общей сложности уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.
В самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.
Стоит отметить, что в Министерстве здравоохранения Украины сегодня сообщили, что побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано. При этом первая прививку против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%.