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Индонезия откладывает кампанию по вакцинаци AstraZeneca: ждет позиции ВОЗ

Индонезия откладывает кампанию по вакцинаци AstraZeneca: ждет позиции ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 20536 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Индонезия отложит введение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, связаных со свертываемостью крови, у некоторых реципиентов в Европе. Страна будет ждать обзора от Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Индонезии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Для осторожности, агентство по контролю за продуктами и лекарствами отложило внедрение AstraZeneca, поскольку оно ожидает подтверждения от ВОЗ”, — заявил министр здравоохранения Буди Гунади Садикин на парламентских слушаниях в понедельник.

Детали

Сообщается, что в этом месяце Индонезия получила 1,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca по инициативе COVAX и планирует получить еще около 10 миллионов в следующие два месяца.

Решение оставит Индонезию только с одной одобренной вакциной, разработанной китайским производителем Sinovac Biotech, для использования в общенациональной кампании по вакцинации.

Что было ранее

На сегодня в общей сложности уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.

В самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.

Стоит отметить, что в Министерстве здравоохранения Украины сегодня сообщили, что побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано. При этом первая прививку против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%.

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