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Індійський штам коронавірусу виявили у майже пів сотні країн - ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 49 країнах. Про це йдеться у щотижневому звіті ВООЗ, передає УНН.

Індійський штам коронавірусу виявили у майже пів сотні країн - ВООЗ

Варіанти коронавірусу

Про виявлення варіантів коронавірусу лінії B.1.617 (індійський варіант) станом на 11 травня інформація у ВООЗ є з 49 країн. Так, понад 4500 проаналізованих фрагментів генів з 44 країн у всіх шести регіонах ВООЗ були пов'язані з B.1.617, і ВООЗ отримала звіти про його виявлення ще з п'яти країн.

Варіанти лінії B.1.617 були вперше зареєстровані в Індії в жовтні 2020 року. За межами Індії, Велика Британія повідомила про найбільшу кількість випадків цього варіанту.

Напередодні ВООЗ перекваліфікувала варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії минулого року, на "варіант, що викликає занепокоєння на глобальному рівні".

При цьому за звітний тиждень, станом на 11 травня, VOC 202012/01 (британський варіант) був виявлений ще в семи країнах, варіант 501Y.V2 (південноафриканський варіант) - в п'яти додаткових країнах, а варіант P.1 (бразильський варіант) - в чотирьох додаткових країнах. Станом на 11 травня в цілому 149 країн повідомили про VOC 202012/01, 102 країни про варіант 501Y.V2 і 60 країн про варіант P.1.

Ситуація з поширенням СOVID-19 у світі

Кількість нових випадків COVID-19 і випадків смерті в усьому світі цього тижня дещо знизилося, досягнувши понад 5,5 мільйона випадків і більше ніж 90 тисяч смертей. Однак захворюваність і смертність залишається на найвищому рівні з початку пандемії.

Кількість нових випадків за тиждень знизилася в регіонах Європи і Східного Середземномор'я, в той час як в Регіоні Південно-Східної Азії тривала висхідна траєкторія протягом 9 тижнів і минулого тижня було зареєстровано ще 6%-е збільшення. Рівень смертності зріс у регіонах Південно-Східної Азії і Західної частини Тихого океану.

Хоча на Індію як і раніше припадає 95% випадків захворювання і 93% випадків смертей в регіоні Південно-Східної Азії, а також 50% випадків захворювання і 30% випадків смертей в світі, у сусідніх країнах спостерігаються тривожні тенденції. У всіх регіонах ВООЗ є країни, у яких протягом декількох тижнів спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості випадків захворювання і смертності.

Найбільша кількість нових випадків за тиждень, що минув, була зареєстрована в Індії (2 738 957 нових випадків; збільшення на 5%), Бразилії (423 438 нових випадків; аналогічно попередньому тижні), Сполучених Штатах Америки (334 784 нових випадки; зниження на 3%), Туреччині (166 733 нових випадки; зниження на 35%) і Аргентині (140 771 новий випадок; зниження на 8%).

Ситуація в Україні

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

В Україні зафіксовано вже 2,129 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 травня, - 4,5 тисячі, що удвічі більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу - 356.

В експертному колі говорять, що індійський штам коронавірусу вже наприкінці травня буде в Україні.

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