ВООЗ визнала особливу небезпеку індійського варіанту COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перекваліфікувала варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії минулого року, на "варіант, що викликає занепокоєння на глобальному рівні". Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Деталі
Попередні дослідження показують, що мутація B.1.617 поширюється легше, ніж інші варіанти, і вимагає подальшого вивчення, вказали в організації. За даними ВООЗ, цей варіант вже поширився більш ніж в 30 країнах.
Три інших варіанти з Великої Британії, Південної Африки і Бразилії отримали таке ж позначення.
Класифікація мутації підвищується з "варіанту, що представляє інтерес" до "варіанту, що викликає занепокоєння", коли вона відповідає хоча б одному з декількох критеріїв, включаючи легку передачу, більш важке протікання захворювання, зниження нейтралізації антитілами або зниження ефективності лікування і вакцинації.
Наразі, як вказано, проходять дослідження, щоб встановити, чи не відповідає цей варіант коронавірусу за смертоносний сплеск COVID-19 в Індії, де наразі переповнені лікарні та крематорії.
Індія повідомила про 366 161 новий випадок зараження та 3 754 смерті у понеділок, що менше за рекордні піки. Експерти кажуть, що фактичні цифри можуть бути набагато вищими, ніж повідомляється.
Індійський уряд заявляє, що є дані про зв'язок між цим варіантом та смертоносною другою хвилею COVID-19 в Індії, але ця кореляція ще не "повністю встановлена".
ВООЗ заявляє, що нинішні вакцини продовжать бути ефективними проти індійського варіанту, хоча технічний керівник ВООЗ заявив, що можуть бути деякі докази "зниженої нейтралізації".
Доповнення
В Індії зареєстровано вже 22 662 575 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 із 246 116 смертями, за даними ВООЗ. Станом на 3 травня в країні з близько 1,4-мільярдним населенням було введено 160 418 105 доз вакцин.