ВОЗ признала особую опасность индийского варианта COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, на "вариант, вызывающий беспокойство на глобальном уровне". Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
Предварительные исследования показывают, что мутация B.1.617 распространяется легче, чем другие варианты, и требует дальнейшего изучения, указали в организации. По данным ВОЗ, этот вариант уже распространился более чем в 30 странах.
Три другие варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии получили такое же обозначение.
Классификация мутации повышается с "представляющего интерес варианта" до "вызывающего беспокойство варианта", когда она отвечает хотя бы одному из нескольких критериев, включая легкую передачу, более тяжелое течение заболевания, снижение нейтрализации антителами или снижение эффективности лечения и вакцинации.
Сейчас, как указано, проходят исследования, чтобы установить, является ли он причиной смертоносного всплеска COVID-19 в Индии, где сейчас переполнены больницы и крематории.
Индия сообщила о 366 161 новом случае заражения и 3754 смерти в понедельник, что меньше рекордных пиков. Эксперты говорят, что фактические цифры могут быть гораздо выше, чем сообщается.
Индийское правительство заявляет, что есть данные о связи между этим вариантом и смертоносной второй волной COVID-19 в Индии, но эта корреляция еще не "полностью установлена".
ВОЗ заявляет, что нынешние вакцины продолжат быть эффективными против индийского варианта, хотя технический руководитель ВОЗ заявил, что могут быть некоторые доказательства "пониженной нейтрализации".
Дополнение
В Индии зарегистрировано уже 22 662 575 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 246 116 смертями, по данным ВОЗ. По состоянию на 3 мая в стране с около 1,4-миллиардным населением было введено 160 418 105 доз вакцин.