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Индийский штамм коронавируса обнаружили в почти полсотни стран - ВОЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм COVID-19 был обнаружен уже в 49 странах. Об этом говорится в еженедельном отчете ВОЗ, передает УНН.

Индийский штамм коронавируса обнаружили в почти полсотни стран - ВОЗ

Варианты коронавируса

О выявлении вариантов коронавируса линии B.1.617 (индийский вариант) по состоянию на 11 мая информация у ВОЗ есть из 49 стран. Так, более 4500 проанализированных фрагментов генов из 44 стран во всех шести регионах ВОЗ были связаны с B.1.617, и ВОЗ получила отчеты о его обнаружении еще из пяти стран.

Варианты линии B.1.617 были впервые зарегистрированы в Индии в октябре 2020 года. За пределами Индии, Великобритания сообщила о наибольшем количестве случаев этого варианта.

Накануне ВОЗ переквалифицировала вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, на "вариант, вызывающий беспокойство на глобальном уровне".

При этом за отчетную неделю, по состоянию на 11 мая, VOC 202012/01 (британский вариант) был обнаружен еще в семи странах, вариант 501Y.V2 (южноафриканский вариант) - в пяти дополнительных странах, а вариант P.1 (бразильский вариант) - в четырех дополнительных странах. По состоянию на 11 мая в целом 149 стран сообщили о VOC 202012/01, 102 страны о варианте 501Y.V2 и 60 стран о варианте P.1.

Ситуация с распространением СOVID-19 в мире

Количество новых случаев COVID-19 и случаев смерти во всем мире на этой неделе несколько снизилось, достигнув более 5,5 миллиона случаев и более чем 90 000 смертей. Однако заболеваемость и смертность остается на самом высоком уровне с начала пандемии.

Число новых случаев за неделю снизилось в регионах Европы и Восточного Средиземноморья, в то время как в регионе Юго-Восточной Азии продолжалась восходящая траектория в течение 9 недель и на прошлой неделе было зарегистрировано еще 6%-ное увеличение. Уровень смертности вырос в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Хотя на Индию по-прежнему приходится 95% случаев заболевания и 93% случаев смертей в регионе Юго-Восточной Азии, а также 50% случаев заболевания и 30% случаев смертей в мире, в соседних странах наблюдаются тревожные тенденции. Во всех регионах ВОЗ есть страны, в которых в течение нескольких недель наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества случаев заболевания и смертности.

Наибольшее количество новых случаев за прошедшую неделю была зарегистрировано в Индии (2 738 957 новых случаев, увеличение на 5%), Бразилии (423 438 новых случаев; аналогично предыдущей неделе), Соединенных Штатах Америки (334 784 новых случая, снижение на 3%), Турции (166 733 новых случая, снижение на 35%) и Аргентине (140 771 новый случай, снижение на 8%).

Ситуация в Украине

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

В Украине зафиксировано уже 2,129 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 мая, - 4,5 тысячи, что вдвое больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки - 356.

В экспертном кругу говорят, что индийский штамм коронавируса уже в конце мая будет в Украине.

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