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Індія запропонувала провести ще один саміт G20 в онлайн-форматі

Індія запропонувала провести ще один саміт G20 в онлайн-форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запропонував провести ще одну зустріч Великої двадцятки віртуальну зустріч у листопаді в онлайн-форматі. Це відкриває можливість приєднання Путіна – разом із китайським лідером Сі Цзіньпіном, які пропустили саміт. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Моді у неділю офіційно закрив саміт, передавши церемоніальний молоток президенту Бразилії, чия країна головуватиме на G20 в грудні.

Цитата

«Ми не можемо дозволити, щоб геополітичні питання ізолювали порядок денний дискусій G20. Ми не зацікавлені в розділеній G20. Нам потрібні мир і співпраця замість конфлікту», – сказав президент Бразилії Луїсу Інасіо Лула да Сілва, маючи на увазі суперечки навколо війни в Україні.

На зустрічі лідери не змогли погодитися на поступову відмову від викопного палива, незважаючи на звіт ООН.

Натомість на G20 підтримали потроєння глобальних потужностей відновлюваної енергії до 2030 року.

Росія та Саудівська Аравія, члени G20, є основними експортерами нафти, тоді як споживання вугілля зростає в Китаї та Індії, які вже є найбільшими споживачами брудного палива у світі.

Кліматичні результати були «недостатніми», заявив у неділю президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що світ повинен «відмовитися від вугілля дуже швидко і набагато швидше, ніж сьогодні».

Доповнення

Країни G20 були розколоті через війну в Україні, а президент Росії Володимир Путін повністю пропустив саміт, щоб уникнути політичного ганьби.

Лідери Групи 20 важко дійшли згоди щодо багатьох питань, зокрема щодо 18-місячного вторгнення.

Зіштовхнувшись із великим дипломатичним незручним становищем, приймаюча сторона Індія тиснула на членів узгодити спільну заяву в суботу, яка засуджувала використання сили заради територіальної вигоди, але ухилялася від прямої критики Росії.

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