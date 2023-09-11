Индия предложила провести еще один саммит G20 в онлайн-формате
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести еще одну встречу Большой двадцатки виртуальную встречу в ноябре в онлайн-формате. Это открывает возможность присоединения Путина – вместе с китайским лидером Си Цзиньпином, которые пропустили саммит. Об этом сообщает France24, пишет УНН.
Детали
Моди в воскресенье официально закрыл саммит, передав церемониальный молоток президенту Бразилии, чья страна будет председательствовать на G20 в декабре.
Цитата
«Мы не можем позволить, чтобы геополитические вопросы изолировали повестку дня дискуссий G20. Мы не заинтересованы в разделенной G20. Нам нужны мир и сотрудничество вместо конфликта», – сказал президент Бразилии Луису Инасио Лула да Силва, имея в виду споры вокруг войны в Украине.
На встрече лидеры не смогли согласиться на постепенный отказ от ископаемого топлива, несмотря на отчет ООН.
Зато на G20 поддержали утроение глобальных мощностей возобновляемой энергии до 2030 года.
Россия и Саудовская Аравия, члены G20, являются основными экспортерами нефти, тогда как потребление угля растет в Китае и Индии, которые уже являются крупнейшими потребителями грязного топлива в мире.
Климатические результаты были «недостаточными», заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что мир должен «отказаться от угля очень быстро и гораздо быстрее, чем сегодня».
Дополнение
Страны G20 были расколоты из-за войны в Украине, а президент России Владимир Путин полностью пропустил саммит, чтобы избежать политического позора.
Лидеры Группы 20 с трудом пришли к согласию по многим вопросам, в частности по 18-месячному вторжению.
Столкнувшись с большим дипломатическим неловким положением, принимающая сторона Индия давила на членов согласовать совместное заявление в субботу, которое осуждало использование силы ради территориальной выгоды, но уклонялось от прямой критики России.