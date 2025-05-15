Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії має взяти під контроль ядерну зброю Пакистану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Його заява пролунала через кілька днів після того, як Індія та Пакистан завершили найбільш серйозне протистояння.

Під час виступу перед військовими Сінгх назвав Пакистан "безвідповідальною" та "ізольованою" країною.

Чи безпечна ядерна зброя в руках такої безвідповідальної та бунтівної нації. Я вважаю, що ядерна зброя Пакистану має бути взята під контроль МАГАТЕ - заявив Сінг.

Пакистан поки не надав жодної офіційної реакції на заяву Сінгха.

Доповнення

Індія та Пакистан стали ядерними державами після того, як у 1998 році провели серію ядерних випробувань у відповідь одне на одного. Їхнє давнє суперництво зробило цей регіон — один з найбільш густонаселених у світі — однією з найнебезпечніших ядерних гарячих точок.

Останній військовий конфлікт між південноазійськими сусідами стрімко загострився в суботу, і на деякий час виникли побоювання, що можуть бути застосовані ядерні арсенали, коли пакистанські військові оголосили про майбутнє засідання вищого органу, що контролює ядерну зброю країни.

Однак міністр оборони Пакистану заявив, що таке засідання не планувалося.

Трамп пообіцяв посилити торгівлю з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню

Військові аналітики припустили, що це могло бути натяком Пакистану на можливість використання ядерної зброї, оскільки Ісламабад дотримується політики "першого удару", якщо вважає, що існуванню країни загрожує небезпека.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у понеділок заявив, що Індія знову завдасть удару по терористичних укриттях за кордоном у разі нових атак і не дозволить стримати себе тим, що він назвав "ядерним шантажем" з боку Ісламабада.

Пакистан відкинув заяви Моді, назвавши їх "провокаційними та запальними твердженнями", і заявив, що це є небезпечним загостренням.

Індія з переважно індуїстським населенням та ісламістський Пакистан вже тричі воювали між собою, зокрема двічі - через гімалайський регіон Кашмір, на який обидві країни претендують повністю, але контролюють частково.

Нагадаємо

Індійські та пакистанські військові домовились про припинення вогню до неділі, 18 травня. Перемовини проходили напередодні, про що заявив міністр закордонних справ Пакистану.