Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
16:24 • 13289 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15:22 • 17697 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:19 • 26083 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 67344 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 89169 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 150918 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 141983 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 283254 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 103782 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 71914 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.9м/с
63%
743мм
Популярнi новини

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 81363 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 65663 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

15 травня, 10:49 • 54146 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 72631 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 33332 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

16:24 • 13295 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 73567 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 162145 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 229330 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 283259 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 15170 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 34030 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 82008 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 125340 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 75028 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх закликав МАГАТЕ взяти під контроль ядерну зброю Пакистану.

Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії має взяти під контроль ядерну зброю Пакистану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Його заява пролунала через кілька днів після того, як Індія та Пакистан завершили найбільш серйозне протистояння.

Під час виступу перед військовими Сінгх назвав Пакистан "безвідповідальною" та "ізольованою" країною.

Чи безпечна ядерна зброя в руках такої безвідповідальної та бунтівної нації. Я вважаю, що ядерна зброя Пакистану має бути взята під контроль МАГАТЕ

- заявив Сінг.

Пакистан поки не надав жодної офіційної реакції на заяву Сінгха.

Доповнення

Індія та Пакистан стали ядерними державами після того, як у 1998 році провели серію ядерних випробувань у відповідь одне на одного. Їхнє давнє суперництво зробило цей регіон — один з найбільш густонаселених у світі — однією з найнебезпечніших ядерних гарячих точок.

Останній військовий конфлікт між південноазійськими сусідами стрімко загострився в суботу, і на деякий час виникли побоювання, що можуть бути застосовані ядерні арсенали, коли пакистанські військові оголосили про майбутнє засідання вищого органу, що контролює ядерну зброю країни.

Однак міністр оборони Пакистану заявив, що таке засідання не планувалося.

Трамп пообіцяв посилити торгівлю з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню11.05.25, 16:57 • 6308 переглядiв

Військові аналітики припустили, що це могло бути натяком Пакистану на можливість використання ядерної зброї, оскільки Ісламабад дотримується політики "першого удару", якщо вважає, що існуванню країни загрожує небезпека.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у понеділок заявив, що Індія знову завдасть удару по терористичних укриттях за кордоном у разі нових атак і не дозволить стримати себе тим, що він назвав "ядерним шантажем" з боку Ісламабада.

Пакистан відкинув заяви Моді, назвавши їх "провокаційними та запальними твердженнями", і заявив, що це є небезпечним загостренням.

Індія з переважно індуїстським населенням та ісламістський Пакистан вже тричі воювали між собою, зокрема двічі - через гімалайський регіон Кашмір, на який обидві країни претендують повністю, але контролюють частково.

Нагадаємо

Індійські та пакистанські військові домовились про припинення вогню до неділі, 18 травня. Перемовини проходили напередодні, про що заявив міністр закордонних справ Пакистану.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Раджнат Сінгх
Міжнародне агентство з атомної енергії
Індія
Нарендра Моді
Пакистан
Brent
$64.56
Bitcoin
$103,325.30
S&P 500
$5,916.70
Tesla
$344.61
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,225.94
Ethereum
$2,563.32