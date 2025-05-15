Индия призвала МАГАТЭ взять под контроль ядерную программу Пакистана

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Международное агентство по атомной энергии должно взять под контроль ядерное оружие Пакистана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как Индия и Пакистан завершили наиболее серьезное противостояние.

Во время выступления перед военными Сингх назвал Пакистан "безответственной" и "изолированной" страной.

Безопасно ли ядерное оружие в руках такой безответственной и мятежной нации. Я считаю, что ядерное оружие Пакистана должно быть взято под контроль МАГАТЭ - заявил Синг.

Пакистан пока не предоставил никакой официальной реакции на заявление Сингха.

Дополнение

Индия и Пакистан стали ядерными государствами после того, как в 1998 году провели серию ядерных испытаний в ответ друг на друга. Их давнее соперничество сделало этот регион — один из самых густонаселенных в мире — одной из самых опасных ядерных горячих точек.

Последний военный конфликт между южноазиатскими соседями стремительно обострился в субботу, и на некоторое время возникли опасения, что могут быть применены ядерные арсеналы, когда пакистанские военные объявили о предстоящем заседании высшего органа, контролирующего ядерное оружие страны.

Однако министр обороны Пакистана заявил, что такое заседание не планировалось.

Трамп пообещал усилить торговлю с Индией и Пакистаном после соглашения о прекращении огня

Военные аналитики предположили, что это могло быть намеком Пакистана на возможность использования ядерного оружия, поскольку Исламабад придерживается политики "первого удара", если считает, что существованию страны угрожает опасность.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник заявил, что Индия снова нанесет удар по террористическим укрытиям за рубежом в случае новых атак и не позволит сдержать себя тем, что он назвал "ядерным шантажом" со стороны Исламабада.

Пакистан отверг заявления Моди, назвав их "провокационными и подстрекательскими утверждениями", и заявил, что это является опасным обострением.

Индия с преимущественно индуистским населением и исламистский Пакистан уже трижды воевали между собой, в частности дважды - из-за гималайского региона Кашмир, на который обе страны претендуют полностью, но контролируют частично.

Напомним

Индийские и пакистанские военные договорились о прекращении огня до воскресенья, 18 мая. Переговоры проходили накануне, о чем заявил министр иностранных дел Пакистана.