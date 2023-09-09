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Імператор Японії висловив сподівання на швидке відновлення миру в Україні

Імператор Японії висловив сподівання на швидке відновлення миру в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав аудієнцію з Імператором Японії Нарухіто. Імператор висловив солідарність з Україною та сподівання на швидке відновлення миру, передає УНН.

Цитата

“Аудієнція у Його Величності Імператора Японії Нарухіто в Імператорському палаці разом зі спікерами парламентів країн „Групи Семи“ та Президенткою Європейського Парламенту. Особлива мить”, — написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

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Він наголосив, що особливо цінними були слова Імператора: “Народ України перебуває у дуже складній ситуації. Я сподіваюся, що мир буде відновлено якомога швидше”.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Голова парламенту України, Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до столиці Японії, Токіо, де братиме участь у Парламентському саміті G7.

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