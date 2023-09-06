Стефанчук розпочав візит до Японії для участі у Парламентському саміті G7

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“Розпочинаю робочий візит до Японії для участі у Парламентському саміті G7.Попереду — важливі двосторонні зустрічі з колегами-головами парламентів країн «Великої Сімки», а також виступ у межах першої сесії Саміту «Агресія росії проти України та міжнародний порядок», - повідомив Стефанчук.

Він додав, що у фокусі уваги буде всебічна підтримка України у протидії росії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що посли країн "Групи семи" (G7) зустрілися 28 серпня з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, сторони зокрема обговорили роботу над судовою та антикорупційною реформами.