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Стефанчук розпочав візит до Японії для участі у Парламентському саміті G7

Київ • УНН

 • 425886 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова парламенту України, Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до столиці Японії, Токіо, де братиме участь у Парламентському саміті G7, інформує УНН з посиланням на допис Стефанчука у Facebook.

Цитата

“Розпочинаю робочий візит до Японії для участі у Парламентському саміті G7.Попереду — важливі двосторонні зустрічі з колегами-головами парламентів країн «Великої Сімки», а також виступ у межах першої сесії Саміту «Агресія росії проти України та міжнародний порядок», - повідомив Стефанчук.

Він додав, що у фокусі уваги буде всебічна підтримка України у протидії росії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що посли країн "Групи семи" (G7) зустрілися 28 серпня з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, сторони зокрема обговорили роботу над судовою та антикорупційною реформами.

Українські Національні Новини

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