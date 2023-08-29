Посли G7 зустрілися з головою ВР: акцентували на роботі над судовою та антикорупційною реформами

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"На зустрічі з Русланом Стефанчуком посли G7 обговорили роботу Верховної Ради над судовою та антикорупційною реформами", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, посли "Групи семи" також "підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів задля забезпечення максимальної прозорості, нового визначення політично відомих діячів, зміцнення антикорупційних установ, таких як САП та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР".

Нагадаємо

27 липня ВР підтримала у першому читанні відновлення е-декларування.