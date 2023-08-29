Послы G7 встретились с главой ВР: акцентировали на работе над судебной и антикоррупционной реформами

Детали

"На встрече с Русланом Стефанчуком послы G7 обсудили работу Верховной Рады над судебной и антикоррупционной реформами", - говорится в сообщении.

Как сообщается, послы "Группы семи" также "подтвердили важность своевременного восстановления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически известных деятелей, укрепления антикоррупционных учреждений, таких как САП и НАБУ, и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР".

Напомним

27 июля ВР поддержала в первом чтении восстановление электронного декларирования.