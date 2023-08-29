Послы G7 встретились с главой ВР: акцентировали на работе над судебной и антикоррупционной реформами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) встретились 28 августа с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, стороны в частности обсудили работу над судебной и антикоррупционной реформами, сообщило японское председательство в группе поддержки послов G7 в Киеве в соцсети X, пишет УНН.
Детали
"На встрече с Русланом Стефанчуком послы G7 обсудили работу Верховной Рады над судебной и антикоррупционной реформами", - говорится в сообщении.
Как сообщается, послы "Группы семи" также "подтвердили важность своевременного восстановления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически известных деятелей, укрепления антикоррупционных учреждений, таких как САП и НАБУ, и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР".
Напомним
27 июля ВР поддержала в первом чтении восстановление электронного декларирования.