Ілон Маск повідомив про успішне випробування прототипу корабля Starhopper
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прототип корабля Starhopper компанії SpaceX піднявся в повітря під час нових випробувань. Про це у вівторок повідомив засновник компанії Ілон Маск в Twitter, передає УНН.
Маск виклав відео випробувань, які пройшли на новому пусковому комплексі SpaceX в районі Бока-Чіка (штат Техас). На відео можна спостерігати, як прототип плавно піднімається в повітря, а потім опускається на стартовий майданчик. Політ тривав 57 секунд.
Глава компанії не уточнив поки, якої саме висоти досяг Starhopper, але привітав співробітників своєї компанії. Планувалося, що апарат підніметься на висоту 150 м.
У понеділок SpaceX також планувала провести випробування прототипу даного корабля. Тест був припинений за кілька десятих секунди до пуску.
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Starhopper, за даними профільного видання Space.com, призначений для випробувальних суборбітальних польотів, в ході яких будуть перевірені інженерні рішення, необхідні при будівництві великого корабля для польоту до Марса Starship, розрахованого на 100 осіб. Прототип виготовлений з легованої сталі і має діаметр близько 9 м.
Під час випробувальних польотів на ньому встановлений один двигун Raptor, який знаходиться в процесі доопрацювання. В майбутньому SpaceX планує ставити на марсіанські кораблі по три таких двигуна.
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