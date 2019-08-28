Илон Маск сообщил об успешном испытании прототипа корабля Starhopper
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Прототип корабля Starhopper компании SpaceX поднялся в воздух во время новых испытаний. Об этом во вторник сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter, передает УНН.
Маск выложил видео испытаний, которые прошли на новом пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). На видео можно наблюдать, как прототип плавно поднимается в воздух, а затем опускается на стартовую площадку. Полет длился 57 секунд.
Глава компании не уточнил пока, какой именно высоты достиг Starhopper, но поздравил сотрудников своей компании. Планировалось, что аппарат поднимется на высоту 150 м.
В понедельник SpaceX также планировала провести испытания прототипа данного корабля. Тест был прекращен за несколько десятых секунды до пуска.
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Starhopper, по данным профильного издания Space.com, предназначенный для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут проверены инженерные решения, необходимые при строительстве большого корабля для полета к Марсу Starship, рассчитанного на 100 человек. Прототип изготовлен из легированной стали и имеет диаметр около 9 м.
Во время испытательных полетов на нем установлен один двигатель Raptor, который находится в процессе доработки. В будущем SpaceX планирует ставить на марсианские корабли по три таких двигателя.
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