Ілон Маск порівняв Королеву Єлизавету і Телепузиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Засновник приватної американської космічної компанії SpaceX і виробника електрокарів Tesla Motors Ілон Маск знову здивував користувачів Twitter нестандартною витівкою. Цього разу він зіставив яскраві вбрання королеви Великобританії Єлизавети II і плюшевих героїв дитячої телепередачі - Телепузиків, передає УНН.
Так, у соцмережі винахідник спочатку опублікував кадр із телешоу з його головними героями - фіолетовим Тінкі-Вінкі, зеленим Діпсі, жовтої Лялею і червоною По. Потім Маск запостив зображення Королеви у нарядах тієї ж колірної гами і в локації Телепузиків.
Твіти Маска в сумі набрали понад 200 тис. лайків і безліч коментарів користувачів, яким, судячи з усього, порівняння припало до смаку.
Як повідомляв УНН, раніше Маск публікував в Twitter емоджі качки.