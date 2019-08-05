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Ілон Маск порівняв Королеву Єлизавету і Телепузиків

Ілон Маск порівняв Королеву Єлизавету і Телепузиків

Київ • УНН

 • 20882 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Засновник приватної американської космічної компанії SpaceX і виробника електрокарів Tesla Motors Ілон Маск знову здивував користувачів Twitter нестандартною витівкою. Цього разу він зіставив яскраві вбрання королеви Великобританії Єлизавети II і плюшевих героїв дитячої телепередачі - Телепузиків, передає УНН.

Так, у соцмережі винахідник спочатку опублікував кадр із телешоу з його головними героями - фіолетовим Тінкі-Вінкі, зеленим Діпсі, жовтої Лялею і червоною По. Потім Маск запостив зображення Королеви у нарядах тієї ж колірної гами і в локації Телепузиків.

Твіти Маска в сумі набрали понад 200 тис. лайків і безліч коментарів користувачів, яким, судячи з усього, порівняння припало до смаку.

Як повідомляв УНН, раніше Маск публікував в Twitter емоджі качки.

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