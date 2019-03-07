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Ілон Маск: Україна зіграла важливу роль в космічній галузі

Ілон Маск: Україна зіграла важливу роль в космічній галузі

Київ • УНН

 • 25184 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Американський підприємець та винахідник Ілон Маск заявив, що Україна зробила важливий внесок в розвиток космічних технологій, якими наразі користується Росія. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Маска у Twitter.

7 березня Маск опублікував у своєму мікроблозі повідомлення, в якому сказав, що “у Росії є відмінна ракетна техніка та найкращий двигун, який наразі летить (у космосі)”. Зокрема, він сказав, що “багаторазова версія нової (російської — ред) ракети Ангари була б чудовою”.

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Один з користувачів Twitter зауважив, що “більшість „російських інженерів“ народилися в СРСР та мають українських інженерів і вчених за походженням”.

Користувач додав, що “протягом 28 років існування Російська Федерація не зробила ніякої космічної революції і досі використовує давню радянську спадщину”.

Ілон Маск відповів на це, що в розвитку космічної галузі “Україна зіграла важливу роль”.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni

— Elon Musk (@elonmusk) 7 березня 2019 р.

Ukraine did play a major role

— Elon Musk (@elonmusk) 7 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, співробітники міністерства оборони США розглядають питання про те, чи слід позбавити главу компанії SpaceX Ілона Маска допуску до секретної інформації.

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