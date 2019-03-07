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Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли

Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли

Киев  •  УНН

 • 25177 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Маска в Twitter.

7 марта Маск опубликовал в своем микроблоге сообщение, в котором сказал, что "в России есть отличная ракетная техника и лучший двигатель, который сейчас летит (в космосе)". В частности, он сказал, что "многократная версия новой (российской - ред) ракеты Ангары была бы замечательной".

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Один из пользователей Twitter заметил, что "большинство "российских инженеров" родились в СССР и сейчас имеют украинских инженеров и ученых по происхождению".

Пользователь добавил, что "в течение 28 лет существования Российская Федерация не сделала никакой космической революции и до сих пор использует давнюю советское наследие".

Маск ответил на это, что в развитии космической отрасли "Украина сыграла важную роль".

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni

- Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019

Ukraine did play a major role

- Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019

Как сообщал УНН, сотрудники министерства обороны США рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации.

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