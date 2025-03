Илон Маск: Украина сыграла важную роль в космической отрасли

7 марта Маск опубликовал в своем микроблоге сообщение, в котором сказал, что "в России есть отличная ракетная техника и лучший двигатель, который сейчас летит (в космосе)". В частности, он сказал, что "многократная версия новой (российской - ред) ракеты Ангары была бы замечательной".

Один из пользователей Twitter заметил, что "большинство "российских инженеров" родились в СССР и сейчас имеют украинских инженеров и ученых по происхождению".

Пользователь добавил, что "в течение 28 лет существования Российская Федерация не сделала никакой космической революции и до сих пор использует давнюю советское наследие".

Маск ответил на это, что в развитии космической отрасли "Украина сыграла важную роль".

