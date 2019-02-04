Ілон Маск показав випробування двигуна для міжпланетного корабля

У своєму Twitter Ілон Маск написав, що відбулося перше пропалювання ракетного двигуна Raptor, призначеного для космічного корабля Starship. У зв’язку з цим він подякував команді SpaceX за успішну роботу.

Маск виклав відеозапис, на якому видно вогонь, що виривається з труби. Вказується, що випробування пройшли на заводі в Техасі.

Двигун Raptor компанія розробляла протягом декількох років, проте в грудні минулого року Маск повідомив про те, що з’явилася його нова версія в абсолютно новому дизайні. При цьому засновник SpaceX висловлював надію на те, що модернізація двигуна наблизить політ до Місяця. Маск вважає, що така подорож можлива в 2023 році, а японський мільярдер Юсаку Маєзава вже встиг придбати квитки на обліт Місяця.

Надалі Маск розраховує, що на своїй ракеті зможе дістатися до Марса, де можна буде побудувати притулок на випадок глобальної війни. При цьому бізнесмен визнав, що така подорож пов’язана з великим ризиком і швидше за все призведе до його загибелі.

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Нагадуємо, запуск нового космічного корабля Crew Dragon без екіпажу до Міжнародної космічної станції (МКС) може бути призначений на 9 лютого.