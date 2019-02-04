Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава компании SpaceX сообщил об успешном испытании двигателя Raptor, который будет установлен на корабль Starship. Бизнесмен считает, что с его помощью можно будет отправлять аппараты к другим планетам, передает УНН.
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship. В этой связи он поблагодарил команду SpaceX за успешную работу.
Маск выложил видеозапись, на которой виден вырывающийся из трубы огонь. Указывается, что испытания прошли на заводе в Техасе.
Двигатель Raptor компания разрабатывала в течение нескольких лет, однако в декабре прошлого года Маск сообщил о том, что появилась его новая версия в совершенно новом дизайне. При этом основатель SpaceX выражал надежду на то, что модернизация двигателя приблизит полет к Луне. Маск считает, что такое путешествие возможно в 2023 году, а японский миллиардер Юсаку Маезава уже успел приобрести билеты на облет Луны.
В дальнейшем Маск рассчитывает, что на своей ракете сможет добраться до Марса, где можно будет построить убежище на случай глобальной войны. При этом бизнесмен признал, что такое путешествие сопряжено с большим риском и скорее всего приведет к его гибели.
4 февраля 2019
Напоминаем, запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа Международной космической станции (МКС) может быть назначен на 9 февраля.