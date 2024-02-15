Ігнат: Україна екстрено переходить на новий тип літака F-16

Навіть невеликі країни вже надають Україні дуже серйозну допомогу у межах авіаційної коаліції. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині Новини, передає УНН.

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Україні допомагають зокрема в підготовці і в усіх організаційних моментах навчання пілотів та інженерів. Ігнат наголосив, що "все йде за графіком".

Україна екстрено переходить на новий тип літака, на це треба роки, але ми це робимо. Ми держава, яка вперше робить такий швидкий перехід на F-16