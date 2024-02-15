Игнат: Украина экстренно переходит на новый тип самолета F-16

Даже небольшие страны уже оказывают Украине очень серьезную помощь в рамках авиационной коалиции. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые Новости, передает УНН.

Детали

Украине помогают в частности в подготовке и во всех организационных моментах обучения пилотов и инженеров. Игнат отметил, что "все идет по графику".

Украина экстренно переходит на новый тип самолета, на это надо годы, но мы это делаем. Мы государство, которое впервые делает такой быстрый переход на F-16 подчеркнул спикер.

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