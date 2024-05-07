"єРобота": 15 тис. підприємців отримали гранти на старт та розвиток бізнесу

В Україні 15 тисяч підприємців отримали гранти за програмою єРобота. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

У квітні ми вже вийшли на об’єми експорту, співставні з довоєнними місяцями. Це стало можливим завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту - сказав Шмигаль.

Крім того, завдяки програмам підтримки бізнесу, за його словами, спостерігається поступове відновлення економіки та покращення ділової активності.

15 тисяч підприємців отримали гранти за програмою єРобота. Надзвичайний успіх, бо це переважно нові бізнеси, які вже створили тисячі нових робочих місць - сказав очільник уряду.

Він додав, що через програму єРобота створено більш ніж 500 нових ветеранських бізнесів. Гранти за цим компонентом можуть отримати як ветерани, так і члени родин учасників бойових дій

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Крім того, Шмигаль зазначив, що Кабмін продовжує видавати гранти для переробних підприємств.

"Вже ухвалили рішення про виділення 636 грантів на суму 3,3 млрд грн. Продовжуємо програму доступних кредитів "5-7-9". За час дії воєнного стану підприємці отримали понад 53 тисячі таких доступних кредитів загальною сумою майже 213 млрд грн", - повідомив прем'єр. За його словами, уряд також розширюємо мережу індустріальних парків. "Запустили оновлену програму "Зроблено в Україні" та відкрили 8 відповідних офісів у регіонах. Це платформа для взаємодії з бізнесом, це підтримка українського виробника, це популяризація українських товарів. Це те, що дає силу нашій економіці та нашій країні", - розповів Шмигаль.

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