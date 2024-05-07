"еРобота": 15 тыс. предпринимателей получили гранты на старт и развитие бизнеса

В Украине 15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе еРобота. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В апреле мы уже вышли на объемы экспорта, сопоставимые с довоенными месяцами. Это стало возможным благодаря новому морскому коридору, страхованию военных рисков, инвестициям в логистику и поддержке украинского экспорта - сказал Шмыгаль.

Кроме того, благодаря программам поддержки бизнеса, по его словам, наблюдается постепенное восстановление экономики и улучшение деловой активности.

15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе еРобота. Чрезвычайный успех, потому что это преимущественно новые бизнесы, которые уже создали тысячи новых рабочих мест - сказал глава правительства.

Он добавил, что через программу еРобота создано более 500 новых ветеранских бизнесов. Гранты по этому компоненту могут получить как ветераны, так и члены семей участников боевых действий

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Кроме того, Шмыгаль отметил, что Кабмин продолжает выдавать гранты для перерабатывающих предприятий.

"Уже приняли решение о выделении 636 грантов на сумму 3,3 млрд грн. Продолжаем программу доступных кредитов "5-7-9". За время действия военного положения предприниматели получили более 53 тысяч таких доступных кредитов на общую сумму почти 213 млрд грн", - сообщил премьер. По его словам, правительство также расширяем сеть индустриальных парков. "Запустили обновленную программу "Сделано в Украине" и открыли 8 соответствующих офисов в регионах. Это платформа для взаимодействия с бизнесом, это поддержка украинского производителя, это популяризация украинских товаров. Это то, что дает силу нашей экономике и нашей стране", - рассказал Шмыгаль.

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