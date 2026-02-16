Ідеальний спосіб перетнути Дніпро: УЗ відновлює додаткові рейси Kyiv City Express на тлі негоди та заторів у столиці
Київ • УНН
Укрзалізниця повертає додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею 17 лютого. Це дозволить перетнути Дніпро за 10 хвилин, уникаючи заторів.
Укрзалізниця повертає додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею через негоди, яка скувала заторами дороги столиці, передає УНН.
Завтра, 17 лютого, повертаємо додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею і зворотно!
В УЗ наголошують, що Kyiv City Express - це ідеальний спосіб перетнути Дніпро без стресу та затримок:
✅ 15 гривень і онлайн-квиток в телефоні через застосунок УЗ;
✅ 10 хвилин у дорозі;
✅ теплий та сучасний вагон замість "червоних доріг" на мапі.
Розклад додаткових шатлів:
📍Дарниця — Видубичі: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.
📍Видубичі — Дарниця: 7:02, 8:02, 9:02.
Ці рейси матимуть зупинку на станції Березняки і підсилять наш звичний графік КСЕ.
