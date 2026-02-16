$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 12873 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 14048 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 25213 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 23405 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 44447 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25330 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29113 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35226 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37889 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ідеальний спосіб перетнути Дніпро: УЗ відновлює додаткові рейси Kyiv City Express на тлі негоди та заторів у столиці

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Укрзалізниця повертає додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею 17 лютого. Це дозволить перетнути Дніпро за 10 хвилин, уникаючи заторів.

Ідеальний спосіб перетнути Дніпро: УЗ відновлює додаткові рейси Kyiv City Express на тлі негоди та заторів у столиці

Укрзалізниця повертає додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею через негоди, яка скувала заторами дороги столиці, передає УНН.

Завтра, 17 лютого, повертаємо додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею і зворотно! 

- йдеться у повідомленні.

В УЗ наголошують, що Kyiv City Express - це ідеальний спосіб перетнути Дніпро без стресу та затримок:

✅ 15 гривень і онлайн-квиток в телефоні через застосунок УЗ;

✅ 10 хвилин у дорозі;

✅ теплий та сучасний вагон замість "червоних доріг" на мапі.

Розклад додаткових шатлів:

📍Дарниця — Видубичі: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

📍Видубичі — Дарниця: 7:02, 8:02, 9:02.

Ці рейси матимуть зупинку на станції Березняки і підсилять наш звичний графік КСЕ. 

Антоніна Туманова

Київ
Сніг в Україні
Дарницький район
Українська залізниця
Київ