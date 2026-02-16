Идеальный способ пересечь Днепр: УЗ возобновляет дополнительные рейсы Kyiv City Express на фоне непогоды и пробок в столице
Киев • УНН
Укрзализныця возвращает дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей 17 февраля. Это позволит пересечь Днепр за 10 минут, избегая пробок.
"Укрзализныця" возвращает дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей из-за непогоды, сковавшей заторами дороги столицы, передает УНН.
Завтра, 17 февраля, возвращаем дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей и обратно!
В УЗ отмечают, что Kyiv City Express – это идеальный способ пересечь Днепр без стресса и задержек:
✅ 15 гривен и онлайн-билет в телефоне через приложение УЗ;
✅ 10 минут в пути;
✅ теплый и современный вагон вместо "красных дорог" на карте.
Расписание дополнительных шаттлов:
📍Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.
📍Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.
Эти рейсы будут иметь остановку на станции Березняки и усилят наш привычный график КСЭ.
