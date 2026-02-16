Идеальный способ пересечь Днепр: УЗ возобновляет дополнительные рейсы Kyiv City Express на фоне непогоды и пробок в столице

$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 13208 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 14314 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 25556 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 23639 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 44742 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25400 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29171 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35262 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37933 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 19606 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto16 февраля, 13:28 • 27482 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 18736 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет16 февраля, 14:49 • 9908 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 7160 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 6654 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 18772 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 25556 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 44742 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 80552 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 2904 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 7212 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 19621 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 27580 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 31114 просмотра
Идеальный способ пересечь Днепр: УЗ возобновляет дополнительные рейсы Kyiv City Express на фоне непогоды и пробок в столице

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Укрзализныця возвращает дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей 17 февраля. Это позволит пересечь Днепр за 10 минут, избегая пробок.

Идеальный способ пересечь Днепр: УЗ возобновляет дополнительные рейсы Kyiv City Express на фоне непогоды и пробок в столице

"Укрзализныця" возвращает дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей из-за непогоды, сковавшей заторами дороги столицы, передает УНН.

Завтра, 17 февраля, возвращаем дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей и обратно! 

- говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что Kyiv City Express – это идеальный способ пересечь Днепр без стресса и задержек:

✅ 15 гривен и онлайн-билет в телефоне через приложение УЗ;

✅ 10 минут в пути;

✅ теплый и современный вагон вместо "красных дорог" на карте.

Расписание дополнительных шаттлов:

📍Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

📍Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.

Эти рейсы будут иметь остановку на станции Березняки и усилят наш привычный график КСЭ. 

Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогоды16.02.26, 10:28 • 26791 просмотр

Антонина Туманова

Киев