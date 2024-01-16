"Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що спливає час для ухвалення Конгресом США нової угоди про фінансування для збільшення військової допомоги Україні. Про це в він сказав в інтервʼю ABC News, повідомляє УНН.

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Кулеба заявив, більше грошей для України потенційно потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою", - сказав він.

Він також попередив Сполучені Штати та їхніх союзників про те, який сигнал перемога росії в Україні надішле іншим супротивникам.

"Якщо Захід не в змозі зупинити росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?" - запитав Кулеба.

Водночас, голова МЗС запевнив, що Україна ніколи не здасться росії.

Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації