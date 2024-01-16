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"Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба

"Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба

Київ • УНН

 • 26488 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Конгрес США ухвалити угоду про фінансування для збільшення військової допомоги Україні, попередивши про більші витрати, якщо Україна програє росії. Він також заявив, що Україна буде "воювати лопатами", якщо у неї закінчиться зброя.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що спливає час для ухвалення Конгресом США нової угоди про фінансування для збільшення військової допомоги Україні. Про це в він сказав в інтервʼю ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

Кулеба заявив, більше грошей для України потенційно потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою", - сказав він.

Він також попередив Сполучені Штати та їхніх союзників про те, який сигнал перемога росії в Україні надішле іншим супротивникам.

"Якщо Захід не в змозі зупинити росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?" - запитав Кулеба.

Водночас, голова МЗС запевнив, що Україна ніколи не здасться росії.

Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації

- заявив Кулеба.

Він також виключив будь-які переговори з режимом путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Доповнення

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в обох партіях Конгресу США підтримують надання допомоги України, хоча дискусії з цього питання тривають. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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