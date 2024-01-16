"Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что истекает время для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании для увеличения военной помощи Украине. Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает УНН.

Детали

Кулеба заявил, больше денег для Украины потенциально потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", - сказал он.

Он также предупредил Соединенные Штаты и их союзников о том, какой сигнал победа россии в Украине пошлет другим противникам.

"Если Запад не в состоянии остановить россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях мира?" - спросил Кулеба.

В то же время, глава МИД заверил, что Украина никогда не сдастся россии.

Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации - заявил Кулеба.

Он также исключил любые переговоры с режимом путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Дополнение

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в обеих партиях Конгресса США поддерживают предоставление помощи Украине, хотя дискуссии по этому вопросу продолжаются.