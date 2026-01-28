"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у США

Фото: www.instagram.com/iusypchuk_bogdan

Популярний український телеведучий, актор та володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" за версією конкурсу "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук розпрощався із холостяцьким життям та одружився. Про це повідомля УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

У себе у фотоблозі актор повідомив, що церемонія шлюбу відбулася 11 січня у Санта-Барбарі (США) об 11:11. За словами телеведучого, дату та час весілля він разом з обраницею обирав з урахуванням астрологічних рекомендацій і місячного календаря.

11-го січня, об 11:11 годині ранку ми з моєю тоді ще нареченою розписалися в прекрасному місті, в якому було знято прекрасний серіал - Санта Барбара, в готелі Ritz-Carlton Bacara де проводять зустрічі голівудські зірки, а крупні кіностудії влаштовують зйомки. Час і день, після консультації з ангелами, астрологами і спеціалістами по-місячному календарю, вибрала моя дружина, і я не сильно сперечався... - повідомив він.

Сам Юсипчук зазначив, що шлюб для нього - це початок нового життєвого етапу, а не формальність. Відомо, що дружина телеведучого родом із Вінниці та займається музикою.

Так я думав все своє холостятьське життя, аж поки не зрозумів, що це зовсім не кінець, в просто перехід на інший рівень… Не дивуйтеся, я сам в шоці, але давайте чесно: всі ми знали, що рано чи пізно це станеться… - резюмував Юсипчук.

