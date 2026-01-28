"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у США

$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 7226 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 13104 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 14030 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 16137 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 21950 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 40610 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 55228 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41863 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 68311 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 32040 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Публікації
Ексклюзиви
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм
28 січня, 04:47
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб
28 січня, 04:58
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами
28 січня, 05:44
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти
06:22
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
07:00
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників
27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віталій Кличко
Джером Пауелл
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеська область
Харківська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України
27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Золото
Опалення

"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у США

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Популярний український телеведучий та актор Богдан Юсипчук одружився 11 січня в Санта-Барбарі, США. Церемонія відбулася об 11:11 за астрологічними рекомендаціями.

"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у США
Фото: www.instagram.com/iusypchuk_bogdan

Популярний український телеведучий, актор та володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" за версією конкурсу "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук розпрощався із холостяцьким життям та одружився. Про це повідомля УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

У себе у фотоблозі актор повідомив, що церемонія шлюбу відбулася 11 січня у Санта-Барбарі (США) об 11:11. За словами телеведучого, дату та час весілля він разом з обраницею обирав з урахуванням астрологічних рекомендацій і місячного календаря.

11-го січня, об 11:11 годині ранку ми з моєю тоді ще нареченою розписалися в прекрасному місті, в якому було знято прекрасний серіал - Санта Барбара, в готелі Ritz-Carlton Bacara де проводять зустрічі голівудські зірки, а крупні кіностудії влаштовують зйомки. Час і день, після консультації з ангелами, астрологами і спеціалістами по-місячному календарю, вибрала моя дружина, і я не сильно сперечався...

- повідомив він.

Сам Юсипчук зазначив, що шлюб для нього - це початок нового життєвого етапу, а не формальність. Відомо, що дружина телеведучого родом із Вінниці та займається музикою.

Так я думав все своє холостятьське життя, аж поки не зрозумів, що це зовсім не кінець, в просто перехід на інший рівень… Не дивуйтеся, я сам в шоці, але давайте чесно: всі ми знали, що рано чи пізно це станеться…

- резюмував Юсипчук.

Нагадаємо

Український шеф-кухар Євген Клопотенко освідчився Катерині Воскресенській, опублікувавши фото з каблучкою.

Станіслав Кармазін

