"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у США
Київ • УНН
Популярний український телеведучий та актор Богдан Юсипчук одружився 11 січня в Санта-Барбарі, США. Церемонія відбулася об 11:11 за астрологічними рекомендаціями.
Популярний український телеведучий, актор та володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" за версією конкурсу "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук розпрощався із холостяцьким життям та одружився. Про це повідомля УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
Деталі
У себе у фотоблозі актор повідомив, що церемонія шлюбу відбулася 11 січня у Санта-Барбарі (США) об 11:11. За словами телеведучого, дату та час весілля він разом з обраницею обирав з урахуванням астрологічних рекомендацій і місячного календаря.
11-го січня, об 11:11 годині ранку ми з моєю тоді ще нареченою розписалися в прекрасному місті, в якому було знято прекрасний серіал - Санта Барбара, в готелі Ritz-Carlton Bacara де проводять зустрічі голівудські зірки, а крупні кіностудії влаштовують зйомки. Час і день, після консультації з ангелами, астрологами і спеціалістами по-місячному календарю, вибрала моя дружина, і я не сильно сперечався...
Сам Юсипчук зазначив, що шлюб для нього - це початок нового життєвого етапу, а не формальність. Відомо, що дружина телеведучого родом із Вінниці та займається музикою.
Так я думав все своє холостятьське життя, аж поки не зрозумів, що це зовсім не кінець, в просто перехід на інший рівень… Не дивуйтеся, я сам в шоці, але давайте чесно: всі ми знали, що рано чи пізно це станеться…
Нагадаємо
Український шеф-кухар Євген Клопотенко освідчився Катерині Воскресенській, опублікувавши фото з каблучкою.