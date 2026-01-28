"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в США

Фото: www.instagram.com/iusypchuk_bogdan

Популярный украинский телеведущий, актер и обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" по версии конкурса "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук распрощался с холостяцкой жизнью и женился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали

У себя в фотоблоге актер сообщил, что церемония бракосочетания состоялась 11 января в Санта-Барбаре (США) в 11:11. По словам телеведущего, дату и время свадьбы он вместе с избранницей выбирал с учетом астрологических рекомендаций и лунного календаря.

11-го января, в 11:11 утра мы с моей тогда еще невестой расписались в прекрасном городе, в котором был снят прекрасный сериал - Санта Барбара, в отеле Ritz-Carlton Bacara, где проводят встречи голливудские звезды, а крупные киностудии устраивают съемки. Время и день, после консультации с ангелами, астрологами и специалистами по лунному календарю, выбрала моя жена, и я не сильно спорил... - сообщил он.

Сам Юсипчук отметил, что брак для него - это начало нового жизненного этапа, а не формальность. Известно, что жена телеведущего родом из Винницы и занимается музыкой.

Так я думал всю свою холостяцкую жизнь, пока не понял, что это совсем не конец, а просто переход на другой уровень… Не удивляйтесь, я сам в шоке, но давайте честно: все мы знали, что рано или поздно это произойдет… - резюмировал Юсипчук.

Напомним

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко сделал предложение Екатерине Воскресенской, опубликовав фото с кольцом.