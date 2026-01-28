"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в США

$42.960.17
51.230.17
ukenru
11:48 • 2100 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 10328 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 15926 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 16721 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 18590 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 23869 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 41896 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 56163 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42189 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 71024 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
98%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 19744 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 25300 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 17099 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 14920 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 29740 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 4902 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 29927 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 71045 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 51744 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 69385 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 27167 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 26356 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 33614 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 36759 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 42779 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Золото

"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в США

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Популярный украинский телеведущий и актер Богдан Юсипчук женился 11 января в Санта-Барбаре, США. Церемония состоялась в 11:11 по астрологическим рекомендациям.

"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в США
Фото: www.instagram.com/iusypchuk_bogdan

Популярный украинский телеведущий, актер и обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" по версии конкурса "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук распрощался с холостяцкой жизнью и женился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали

У себя в фотоблоге актер сообщил, что церемония бракосочетания состоялась 11 января в Санта-Барбаре (США) в 11:11. По словам телеведущего, дату и время свадьбы он вместе с избранницей выбирал с учетом астрологических рекомендаций и лунного календаря.

11-го января, в 11:11 утра мы с моей тогда еще невестой расписались в прекрасном городе, в котором был снят прекрасный сериал - Санта Барбара, в отеле Ritz-Carlton Bacara, где проводят встречи голливудские звезды, а крупные киностудии устраивают съемки. Время и день, после консультации с ангелами, астрологами и специалистами по лунному календарю, выбрала моя жена, и я не сильно спорил...

- сообщил он.

Сам Юсипчук отметил, что брак для него - это начало нового жизненного этапа, а не формальность. Известно, что жена телеведущего родом из Винницы и занимается музыкой.

Так я думал всю свою холостяцкую жизнь, пока не понял, что это совсем не конец, а просто переход на другой уровень… Не удивляйтесь, я сам в шоке, но давайте честно: все мы знали, что рано или поздно это произойдет…

- резюмировал Юсипчук.

Напомним

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко сделал предложение Екатерине Воскресенской, опубликовав фото с кольцом.

Станислав Кармазин

ОбществоКультураНовости МираНовости из соцсетей
Музыкант
Фильм
Сериал
Брак
Соединённые Штаты
Винница