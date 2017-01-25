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І.Умеров не виключив, що його адвокатом може стати М.Фейгін

І.Умеров не виключив, що його адвокатом може стати М.Фейгін

Київ • УНН

 • 7250 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров не виключив, що у разі відсторонення адвоката Миколи Полозова від справи, його інтереси у суді може представляти Марк Фейгін. Про це І.Умеров повідомив в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.

“У мене ще є адвокати, місцеві. Це молоді хлопці, дуже перспективні. Я думаю, що я можу разом з ними вступати в судовий процес, але ще в мене є домовленість з Марком Фейгіном, який представляє інтереси Сущенка, я думаю, що і цей варіант теж може бути”, — повідомив І.Умеров, відповідаючи на запитання журналіста, чи знайшов він нового адвоката.

Також І.Умеров додав, що в п’ятницю, 27 січня, відбудеться черговий його допит.

“Вчора мені дзвонив слідчий, ми домовились зустрітись в п’ятницю, вони будуть мені висувати якісь оновлені обвинувачення”, — зазначив І.Умеров.

Нагадаємо, сьогодні Марк Фейгін повідомив, що адвоката Миколу Полозова у Криму повезли до управління ФСБ РФ для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Після спроби допиту він не зможе бути захисником І.Умерова.

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