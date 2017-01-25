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И.Умеров не исключает, что его адвокатом может стать М.Фейгин

И.Умеров не исключает, что его адвокатом может стать М.Фейгин

Киев • УНН

 • 7250 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров не исключил, что в случае отстранения адвоката Николая Полозова от дела, его интересы в суде может представлять Марк Фейгин. Об этом И.Умеров сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"У меня еще есть адвокаты, местные. Это молодые ребята, очень перспективные. Я думаю, что я могу с ними вступать в судебный процесс, но еще у меня есть договоренность с Марком Фейгином, представляющим интересы Сущенко, я думаю, что и этот вариант тоже может быть", - сообщил И.Умерова, отвечая на вопрос журналиста, нашел ли он нового адвоката.

Также И.Умеров добавил, что в пятницу, 27 января, состоится очередной его допрос.

"Вчера мне звонил следователь, мы договорились встретиться в пятницу, они будут мне выдвигать какие-то обновленные обвинения", - отметил И.Умеров.

Напомним, сегодня Марк Фейгин сообщил, что адвоката Николая Полозова в Крыму повезли в ФСБ РФ для допроса по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. После попытки допроса он не сможет быть защитником И.Умерова.

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