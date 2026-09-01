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ГУР зруйнувало російський міф про "Циркон" – ракета виявилася твердопаливною балістикою

Київ • УНН

 • 566 перегляди

ГУР класифікувало «Циркон» як твердопаливну балістичну ракету. Дані розвідки спростовують заяви рф про двигун scramjet.

ГУР зруйнувало російський міф про "Циркон" – ракета виявилася твердопаливною балістикою

російська ракета 3М22 "Циркон", яку протягом років у рф представляли як унікальну гіперзвукову зброю з прямотічним реактивним двигуном, фактично виявилася твердопаливною балістичною ракетою. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані ГУР Міноборони України, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом української розвідки, у "Цирконі" немає гіперзвукового прямотічного реактивного двигуна типу scramjet, про який роками заявляла російська пропаганда.

Після завершення роботи прискорювача ракета використовує твердопаливний ракетний двигун 3Л2211 виробництва російського НПО "Искра". У ГУР при цьому прямо класифікують 3М22 "Циркон" як балістичну ракету.

На встановлення конструкції ракети знадобилося близько 2 років

Defense Express зазначає, що російська версія про конструкцію "Циркона" тривалий час вважалася правдоподібною навіть після того, як українські фахівці отримали уламки ракети.

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Після аналізу уламків у лютому 2024 року в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз заявляли, що ракета має реактивний, а не твердопаливний двигун. Окремі знайдені елементи також раніше приймали за паливні баки, характерні для іншої схеми двигуна.

Нові дані ГУР, за оцінкою Defense Express, остаточно спростовують багаторічні заяви росії про нібито високотехнологічний прямотічний гіперзвуковий двигун "Циркона" та змінюють уявлення про реальну конструкцію цієї ракети.

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Степан Гафтко

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