ГУР разрушило российский миф о «Цирконе» — ракета оказалась твердотопливной баллистической ракетой

Российская ракета 3М22 «Циркон», которую на протяжении многих лет в рф представляли как уникальное гиперзвуковое оружие с прямоточным реактивным двигателем, фактически оказалась твердотопливной баллистической ракетой. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету украинской разведки, в «Цирконе» нет гиперзвукового прямоточного реактивного двигателя типа scramjet, о котором годами заявляла российская пропаганда.

После завершения работы ускорителя ракета использует твердотопливный ракетный двигатель 3Л2211 производства российского НПО «Искра». В ГУР при этом прямо классифицируют 3М22 «Циркон» как баллистическую ракету.

На установление конструкции ракеты потребовалось около 2 лет

Defense Express отмечает, что российская версия конструкции «Циркона» долгое время считалась правдоподобной даже после того, как украинские специалисты получили обломки ракеты.

Россия готовится вернуть в строй ракетный крейсер после почти 30 лет ремонта

После анализа обломков в феврале 2024 года в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз заявляли, что ракета имеет реактивный, а не твердотопливный двигатель. Отдельные найденные элементы также ранее принимали за топливные баки, характерные для другой схемы двигателя.

Новые данные ГУР, по оценке Defense Express, окончательно опровергают многолетние заявления России о якобы высокотехнологичном прямоточном гиперзвуковом двигателе «Циркона» и меняют представление о реальной конструкции этой ракеты.

россия развернула фрегат с "Цирконами" у немецкого острова, это похоже на эскалацию между рф и НАТО - Telegraph