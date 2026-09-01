ГУР разрушило российский миф о «Цирконе» — ракета оказалась твердотопливной баллистической ракетой
Киев • УНН
ГУР классифицировало «Циркон» как твердотопливную баллистическую ракету. Данные разведки опровергают заявления РФ о двигателе scramjet.
Российская ракета 3М22 «Циркон», которую на протяжении многих лет в рф представляли как уникальное гиперзвуковое оружие с прямоточным реактивным двигателем, фактически оказалась твердотопливной баллистической ракетой. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
Согласно отчету украинской разведки, в «Цирконе» нет гиперзвукового прямоточного реактивного двигателя типа scramjet, о котором годами заявляла российская пропаганда.
После завершения работы ускорителя ракета использует твердотопливный ракетный двигатель 3Л2211 производства российского НПО «Искра». В ГУР при этом прямо классифицируют 3М22 «Циркон» как баллистическую ракету.
На установление конструкции ракеты потребовалось около 2 лет
Defense Express отмечает, что российская версия конструкции «Циркона» долгое время считалась правдоподобной даже после того, как украинские специалисты получили обломки ракеты.
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После анализа обломков в феврале 2024 года в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз заявляли, что ракета имеет реактивный, а не твердотопливный двигатель. Отдельные найденные элементы также ранее принимали за топливные баки, характерные для другой схемы двигателя.
Новые данные ГУР, по оценке Defense Express, окончательно опровергают многолетние заявления России о якобы высокотехнологичном прямоточном гиперзвуковом двигателе «Циркона» и меняют представление о реальной конструкции этой ракеты.
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