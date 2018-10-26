Hubble сфотографував привид Кассіопеї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Потужні викиди енергії від зірок можуть утворювати моторошні постаті з довгими тінями з газу і пилу. Одним з яскравих прикладів є "Привид Кассіопеї", офіційно відомий як IC 63, за 550 світлових років від сузір'я Кассіопеї, який сфотографував телескоп Hubble, передає УНН з посиланням на дані NASA.
Ефірне світіння туманності може нагадувати людям про явища, подібні до тих, які були виявлені дослідниками паранормального.
Насправді, це просто водень під ультрафіолетовим випромінюванням сусідньої блакитної зірки-гіганта Гамма Кассіопеї, змушуючи її світитися червоним світлом. Синій колір - від світла, відбитого від пилу туманності.
Туманність IC 63 не є єдиним об'єктом під впливом яскравої зірки, яка вивільняє стільки енергії, скільки є у 34 тисяч сонць. Туманність "Привид Кассіопеї" є частиною набагато більшого району туманності, що оточує Гаму Кассіопеї, і вимірюється приблизно двома градусами на небі - приблизно у чотири рази більше, ніж повний Місяць.
Hubble сфотографував IC 63 у серпні 2016 року.
Нагадаємо, телескоп Hubble перевели в "сплячий" режим через поломки гіроскопа.