Hubble сфотографував привид Кассіопеї

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Потужні викиди енергії від зірок можуть утворювати моторошні постаті з довгими тінями з газу і пилу. Одним з яскравих прикладів є "Привид Кассіопеї", офіційно відомий як IC 63, за 550 світлових років від сузір'я Кассіопеї, який сфотографував телескоп Hubble, передає УНН з посиланням на дані NASA.