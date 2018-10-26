Hubble сфотографировал призрак Кассиопеи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Мощные выбросы энергии от звезд могут образовывать жуткие фигуры с длинными тенями из газа и пыли. Одним из ярких примеров является "Призрак Кассиопеи", официально известный как IC 63, расположенный в 550 световых годах от созвездия Кассиопеи, который сфотографировал телескоп Hubble, передает УНН со ссылкой на данные NASA.
Эфирное свечение туманности может напоминать людям о явлениях, подобных тем, которые были обнаружены исследователями паранормального.
На самом деле, это просто водород под ультрафиолетовым излучением соседней голубой звезды-гиганта Гамма Кассиопеи, заставляя ее светиться красным светом. Синий цвет - от света, отраженного от пыли туманности.
Туманность IC 63 не является единственным объектом под воздействием ослепляющей звезды, которая высвобождает столько энергии, сколько есть в 34 тысяч солнц. Туманность "Призрак Кассиопеи" является частью гораздо более крупного района туманности, окружающего Гамму Кассиопеи, и измеряется приблизительно двумя градусами на небе - примерно в четыре раза больше, чем полная Луна.
Hubble сфотографировал IC 63 в августе 2016 года.
Напомним, телескоп Hubble перевели в "спящий" режим из-за поломки гироскопа.