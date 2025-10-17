Гривня зміцнилася: НБУ встановив курс долара на 17 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 17 жовтня на рівні 41,64 гривні, що є зміцненням порівняно з попереднім днем. Курс євро становить 48,52 гривні, а польського злотого – 11,41 гривні.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,6358 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5224 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4124 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 41,40-41,89 грн, євро за 48,20-48,85 грн, злотий за 11,00 -11,75 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,75-41,78 грн/дол. та 48,68-48,71 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
