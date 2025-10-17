$41.760.01
uk
16 жовтня, 21:15 • 34688 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 41970 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 32021 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 35281 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 38210 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 51340 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 36975 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 45128 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 83073 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23792 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Гривня зміцнилася: НБУ встановив курс долара на 17 жовтня

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 17 жовтня на рівні 41,64 гривні, що є зміцненням порівняно з попереднім днем. Курс євро становить 48,52 гривні, а польського злотого – 11,41 гривні.

Гривня зміцнилася: НБУ встановив курс долара на 17 жовтня

Станом на п'ятницю, 17 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,64 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,76 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,52. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,6358 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5224 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4124 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 41,40-41,89 грн, євро за 48,20-48,85 грн, злотий за 11,00 -11,75 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,75-41,78 грн/дол. та 48,68-48,71 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

      Вадим Хлюдзинський

