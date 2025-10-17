Гривна укрепилась: НБУ установил курс доллара на 17 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 октября на уровне 41,64 гривны, что является укреплением по сравнению с предыдущим днем. Курс евро составляет 48,52 гривны, а польского злотого – 11,41 гривны.
По состоянию на пятницу, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,64 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 41,76 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,52. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,6358 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,5224 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4124 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,40-41,89 грн, евро по 48,20-48,85 грн, злотый по 11,00 -11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,75-41,78 грн/долл. и 48,68-48,71 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
