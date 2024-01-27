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Грузинські митники зафіксували 1770 спроб обходу санкцій проти росії

Грузинські митники зафіксували 1770 спроб обходу санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 32791 перегляди

Грузинська митниця виявила понад 1700 спроб контрабандного ввезення товарів до Грузії в обхід антиросійських санкцій, повідомив міністр фінансів Лаша Хуцишвілі.

Грузинські митники виявили 1770 спроб ввезти товари до Грузії в обхід антиросійських санкцій. Про це повідомили Ехо Кавказу з посиланням на міністра фінансів Грузії Лаша Хуцишвілі, передає УНН.

Деталі

Після запровадження санкцій (проти рф - ред.) ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та відмов на виконання митних процедур. Сьогодні активними є 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових ризик-факторів

– сказав Лаша Хуцишвілі. 

Нагадаємо

24 січня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили продовження економічних санкцій проти росії ще на пів року.

Грузія та Вірменія підписали меморандум про стратегічне партнерство27.01.24, 02:05 • 26091 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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