Грузинські митники зафіксували 1770 спроб обходу санкцій проти росії

Грузинські митники виявили 1770 спроб ввезти товари до Грузії в обхід антиросійських санкцій. Про це повідомили Ехо Кавказу з посиланням на міністра фінансів Грузії Лаша Хуцишвілі, передає УНН.

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Після запровадження санкцій (проти рф - ред.) ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та відмов на виконання митних процедур. Сьогодні активними є 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових ризик-факторів – сказав Лаша Хуцишвілі.

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24 січня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили продовження економічних санкцій проти росії ще на пів року.

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