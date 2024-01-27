Грузинські митники зафіксували 1770 спроб обходу санкцій проти росії
Київ • УНН
Грузинська митниця виявила понад 1700 спроб контрабандного ввезення товарів до Грузії в обхід антиросійських санкцій, повідомив міністр фінансів Лаша Хуцишвілі.
Грузинські митники виявили 1770 спроб ввезти товари до Грузії в обхід антиросійських санкцій. Про це повідомили Ехо Кавказу з посиланням на міністра фінансів Грузії Лаша Хуцишвілі, передає УНН.
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Після запровадження санкцій (проти рф - ред.) ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та відмов на виконання митних процедур. Сьогодні активними є 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових ризик-факторів
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24 січня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили продовження економічних санкцій проти росії ще на пів року.
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